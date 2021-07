BTS gửi thông điệp 'đánh bay' Covid-19 trong teaser MV mới

Bìa tạp chí mà thành viên Suga đọc đề cập đến những thông tin lạc quan, cho thấy thế giới sẽ sớm "đánh bay" đại dịch Covid-19 như: "2022 The Beginning of A New Era Goodbye Covid-19" (tạm dịch: 2022 bắt đầu bằng việc tạm biệt đại dịch Covid-19), "We all worked together to overcome it. Nothing could stop us" (tạm dịch: Chúng ta cùng nhau cố gắng để vượt qua thử thách. Không gì có thể đánh bại chúng ta)... Đáng chú ý, hình ảnh em bé cầm bóng bay màu tím xuất hiện ở đoạn cuối video như khẳng định một thông điệp khác trên bìa tạp chí: "Purple balloons signal the end of Covid-19" (tạm dịch: Bóng bay màu tím là dấu hiệu kết thúc đại dịch Covid-19 ).