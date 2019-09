Cao Mỹ Kim chăm chỉ làm từ thiện sau thất bại trong tình duyên

Đại diện chủ quán cà phê F. ở số 130 Trần Phú (Hội An), nơi cô gái khỏa thân quay clip trên nóc nhà phố cổ khẳng định quán không cho phép khách đến thực hiện các hình ảnh phản cảm, thiếu văn hóa.

Lãnh đạo TP.Hội An (Quảng Nam) cho biết việc một cô gái khỏa thân trên nóc nhà ở phố cổ Hội An (TP.Hội An) là một hành động đầy phản cảm và đáng lên án.