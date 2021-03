Cấp thiết trùng tu Chùa Cầu

Ông Phạm Phú Ngọc, Giám đốc Trung tâm quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An , cho biết khó khăn hiện nay trong công tác bảo tồn đô thị cổ Hội An là việc phòng chống cháy nổ, chống mối mọt nhà cổ và các dự án tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Cầu vẫn còn chậm trước nguy cơ hư hại nặng hơn. Ông Trần Văn Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, nhấn mạnh công tác triển khai đề án trùng tu Chùa Cầu phải được TP.Hội An, cơ quan liên quan quyết liệt thực hiện. Các vấn đề liên quan đến nạo vét sông Hoài, khơi thông dòng chảy để đảm bảo an toàn nhà cổ cũng phải tính đến hình thức công - tư, vấn đề chuyển đổi chủ sở hữu nhà cổ cũng cần được cơ quan chức năng chú ý, hướng dẫn, tránh tác động đến di tích.