Tuyên dương công tác bảo tồn di sản văn hóa Hội An, Mỹ Sơn

Hội nghị này dự kiến tổ chức ngày 7.9 tại Trung tâm hội nghị tỉnh Quảng Nam.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, các hoạt động kỷ niệm sẽ kéo dài trong 9 ngày, từ ngày 7 - 15.9. Trong đó, điểm nhấn là lễ kỷ niệm tổ chức tối 8.9 tại khu đền tháp Mỹ Sơn (H.Duy Xuyên). Ngoài ra, sẽ có các hoạt động văn hóa, thể thao, hội nghị, hội thảo quốc tế du lịch ... đáng chú ý như: hội thảo khoa học quốc tế “Vai trò cộng đồng trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới qua thực tiễn đô thị cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn” (8.9, tại Hội An); hòa tấu nhạc cụ dân tộc (7 - 8.9, Hội An), trình diễn diễu hành xe cổ - hành trình di sản (7 - 8.9, hành trình TP.Hội An - TX.Điện Bàn - H.Duy Xuyên); triển lãm mỹ thuật chủ đề di sản văn hóa (từ 7.9, khu đền tháp Mỹ Sơn); triển lãm về các danh hiệu khu di sản Hội An đạt được trong 20 năm (tháng 9, quảng trường sông Hoài - Hội An), triển lãm ảnh tại vườn tượng An Hội (Hội An, tháng 9)...