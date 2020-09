Cha truyền con nối: Chuyện dạy con của nhạc sĩ Hoàng Vân

“Nhớ về ông, hình ảnh đầu tiên trong tôi là một người con của phố cổ Hà Nội hằng ngày vẫn đi dạo chơi, tiếp xúc với bà con hàng xóm quanh khu phố Hàng Thùng nơi ông đã sinh ra, lớn lên và sống đến hơi thở cuối cùng. Một Hoàng Vân yêu nhịp điệu muôn màu của phố phường đông đúc chật hẹp, thân thương, gần gũi, bình dị”, nhạc trưởng Lê Phi Phi xúc động chia sẻ.

Trong mắt nhạc trưởng Lê Phi Phi, bố anh là người vô cùng hiền hậu và nhân ái. Ông chưa bao giờ cao giọng, to tiếng... với bất kỳ ai ngoài xã hội cũng như trong gia đình. Ông không chọn cách giáo dục con nghiêm khắc mà là sự dân chủ, tự do. Ông luôn để tự các con học hành, không bao giờ can thiệp, ngay cả sự lựa chọn của các con với âm nhạc sau này. “Có lẽ, ông hiểu hơn ai hết là để trở thành một người làm nghệ thuật giỏi thì không thể có sự ép buộc, khuôn phép, mà phải để cho các con của mình tự do lựa chọn con đường chúng đi...”, nhạc trưởng Lê Phi Phi nói.