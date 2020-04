Châu Khải Phong lên tiếng sau khi bị tố đánh đập, dồn vợ con vào đường cùng

Cụ thể, nam ca sĩ cho biết những thông tin mà mọi người đọc được chỉ mang tính chất một chiều, không đúng sự thật và ảnh hưởng nhiều đến bản thân anh. Sau khi nhận được thông tin này, Châu Khải Phong đã làm việc với những người trong cuộc để giải quyết mọi chuyện. Sau khi xử lý mọi thứ, nam ca sĩ lên tiếng chia sẻ để tránh dẫn đến những hiểu lầm không hay.

Châu Khải Phong cho biết sự việc khiến anh bị sốc và stress trong những ngày qua. “Bản thân tôi gặp không ít áp lực, thậm chí là rơi vào khủng hoảng khi phải đối mặt với những thông tin không đúng sự thật này. Tôi biết thời điểm đó, dù có lên tiếng đính chính thì mọi người cũng sẽ không tin nên phải chọn cách im lặng, tự mình giải quyết mọi thứ. Và giờ, tôi mong mọi chuyện kết thúc tại đây”, anh chia sẻ. Đồng thời, nam ca sĩ cho biết anh biết ơn người hâm mộ vì đã luôn bên cạnh động viên khi xảy ra câu chuyện này.

Nam ca sĩ viết trên trang cá nhân: "Tôi sống tồn tại được tới giờ không phải do tôi hát hay mà tôi nghĩ đó là đạo đức con người tôi với gia đình và với đồng nghiệp. Nếu tôi ăn chơi phá phách các thứ liệu tôi có lo cho gia đình tôi được và có nhà để ở không? Người ta nói chuyện "gia đình đóng cửa bảo nhau", tôi không may mắn khi người ta không thông cảm và muốn làm lớn chuyện để hại tôi thì tới đây tôi cũng không có gì để nói, nhưng đừng bịa đặt tôi này nọ không tốt với gia đình tôi, đó là sự vô lý nhất trên thiên hạ. Đàn ông không thằng nào không mê gái, nhưng gặp đúng người họ sẽ biết dừng lại và có lẽ họ sợ và nể trọng nhất là người phụ nữ biết hi sinh cho gia đình, là người vì chồng vì con chứ không phải người chỉ biết nghĩ cho mình. Tôi không may mắn như các bạn nhưng tôi cũng không muốn nói thêm về chuyện này. Chuyện gia đình tôi chúng tôi sẽ giải quyết và mong rằng một số thành phần không thích tôi cũng đừng đào bới xuyên tạc dìm hàng tôi nữa". Về việc đã làm cha, nam ca sĩ từ chối trả lời.