'Chế biến' kịch bản nước ngoài hợp vị người Việt

Điểm chung của Nhà trọ Balanha và Tình yêu và tham vọng là dựa trên format gốc của phim truyền hình nước ngoài, Welcome to Waikiki của Hàn Quốc và Thế lực cạnh tranh của Trung Quốc. Tuy nhiên, so với bản gốc, kịch bản của 2 bộ phim đã được làm mới. Chẳng hạn, Tình yêu và tham vọng khai thác đề tài kinh doanh bất động sản , trong khi bản gốc đề cập lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm. Ngoài ra, theo biên kịch Trịnh Khánh Hà, nhóm nhân vật chính Minh, Linh, Phong, Tuệ Lâm đều được làm mới, hay “phức tạp hóa” lý lịch. Chẳng hạn, Tuệ Lâm không phải là một phó tổng giám đốc công ty hồn nhiên, ngốc nghếch, thậm chí hơi vô duyên như bản gốc, mà là một nhân vật trưởng thành hơn, có chiều sâu, phức tạp trong tâm lý. Hay thêm nhân vật mới là Ánh, em gái cùng cha khác mẹ của Linh, tạo nên nhiều bi kịch cho cô... Còn với phim Nhà trọ Balanha, theo biên kịch Lại Phương Thảo, nhóm sản xuất “tham lam” nhiều hơn việc chỉ tạo nên bộ phim no nê tiếng cười, mà còn truyền đi những thông điệp để mọi người cùng suy ngẫm.