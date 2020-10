'Check in' cùng điêu khắc

(10 - 20 giờ mỗi ngày và kéo dài tới 18.10). Tại không gian với những dàn đèn đắt tiền được thiết kế cho nhiều chương trình chiếu sáng khác nhau, ánh sáng lúc nào cũng linh hoạt. Nếu ở sân giữa là ánh sáng trời chan hòa thì các vùng trưng bày khác lại được thiết kế ánh sáng tùy theo từng tác phẩm. Nền tường trắng được nhiều bạn trẻ đánh giá là “siêu đỉnh” để chụp ảnh. Điều này cũng giúp họ có thể “check in” cùng các tác phẩm điêu khắc tốt hơn, mặc dù không phải ai trong số họ cũng hiểu về giá trị của dàn đèn. Hiện tại, không một phòng trưng bày nào tại Hà Nội có không gian và thiết kế ánh sáng chuyên nghiệp như vậy.

“Tôi nghĩ, thoạt tiên họ sẽ chỉ tới chụp ảnh. Trong quá trình đó, họ sẽ ngắm tác phẩm dù ít dù nhiều, và tiếp tới sẽ là thói quen đến với các triển lãm”, nhà điêu khắc Nguyễn Thái Bình nhận định.

Rất nhiều người trẻ chia sẻ về những triển lãm họ đã từng đến, từng chụp ảnh “check in” ở VCCA trên mạng xã hội . Và họ bắt đầu so sánh tác phẩm, so sánh gam màu, so sánh sự biểu cảm, với những hình dung, góc nhìn rất khác. Có bạn chú ý các tượng nhỏ và dễ thương như một người đang được chùm bóng bay kéo lên; có bạn thích tác phẩm nhiều màu mô tả các khu tập thể; bạn khác thích những hình người đan bằng sợi kim loại mảnh và mềm như đan giỏ tre...