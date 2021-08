Cổ vật - sau ánh hào quang: Xăm gốm cổ xứ Thanh

Cạn cổ vật Cổ vật từ lòng đất Thanh Hóa khai thác đã cạn, nhiều thợ xăm non kinh nghiệm bỏ nghề. Thị trường hiếm đồ, người chơi ngày càng đông, cổ vật càng lên giá nên thợ đào thâm niên tiếp tục hành nghề. Những chiếc ấm sen kép gốm hoa nâu thời Lý, to bằng hai bàn tay chụm lại, thị trường giá gần 2 tỉ đồng. Kiên bảo: “Ngày xưa đồ cổ nhiều lắm, cứ xiên vào đất là gặp. Xăm ban ngày chưa đủ, cả làng tranh thủ cả ban đêm. Bãi Lam Hạ tương đối nhiều đồ tốt, các hố chôn đồ sát nhau lắm, có khi cách chỉ 1 m là có đồ rồi. Nhưng hơn 30 năm nay, cứ đào liên tục, giờ đánh mót lại, ăn may thì gặp thôi”.