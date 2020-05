Con gái út 'nữ hoàng ảnh lịch' Diễm My đậu 4 trường đại học ở Mỹ

Đại diện Diễm My 6X cho biết con gái của nữ hoàng ảnh lịch đậu vào 4 trường đại học gồm University of Southern California, University of California Los Angeles, University of California Irvine, Loyola Marymount University. Theo đó, Quế My, con gái út của nữ hoàng ảnh lịch một thời sẽ chọn University of Southern California vì đây là trường nổi tiếng ở Cali. Trước đó, nhiều nghệ sĩ Hollywood bị phanh phui mua điểm cho con vào học trường đại học nổi tiếng này. Người đẹp không tuổi cũng bày tỏ niềm tự hào về thành tích học tập của con gái: “Bố mẹ vô cùng hạnh phúc khi nghe tin con gái yêu cùng một lúc đậu vào 4 trường đại học tại Mỹ. Xin chúc mừng con Quế My”.