'Cơn sốt' mang tên Itaewon Class

Tập 8 của Itaewon Class vừa phát sóng vào cuối tuần qua đã tiếp tục vượt kỷ lục đạt được trong tập 7 (tỷ suất 12,3%) khi chính thức chạm mốc 12,6%, trở thành phim/show truyền hình ăn khách, có rating cao thứ 2 của Đài cáp jTBC (Hàn Quốc). Không khó để hiểu vì sao Itaewon Class lại làm nên kỳ tích khiến khán giả quan tâm, đón đợi theo dõi từng tập như vậy, dù phim không sở hữu dàn diễn viên là những ngôi sao quá nổi tiếng như Crash landing on you.

Trước tiên chính là ở câu chuyện phim mới lạ, tràn đầy năng lượng tuổi trẻ , cổ động tinh thần tự do theo đuổi ước mơ của người trẻ. Bộ phim nói về cuộc đời của chàng thanh niên Park Sae Ro Yi (Park Seo-joon thủ vai): từ một cậu học sinh cứng đầu, có cuộc sống bình yên bên người cha hiền từ, bị hãm hại đến mức nhà trường đuổi học do đụng độ Jang Geun Won (Ahn Bo-hyun đóng) - con trai ông chủ tịch công ty thực phẩm Jang Ga; đến bi kịch mất cha do Geun Won tông trong một vụ tai nạn giao thông, rồi lại bị cha của Geun Won quyết tống vào tù. Thế nhưng, cái hay của kịch bản bộ phim này là nhân vật chính không đầu hàng số phận mà luôn phấn đấu để được ra tù, vẫn chăm chỉ học hỏi, nuôi chí hướng mở chuỗi quán nhậu nhượng quyền DanBam tại khu phố Itaewon nhộn nhịp, chờ mong một ngày lật đổ “đế chế” ẩm thực Jang Ga và tìm cách khởi tố Jang Geun Won để trả thù cho cha.