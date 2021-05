Đài NBC từ chối phát sóng Quả cầu vàng 2022

Giữa làn sóng tẩy chay HFPA, tài tử Tom Cruise tuyên bố trả lại 3 giải Quả cầu vàng mà anh từng giành được khi tham gia các tác phẩm: Born on the Four of July (Nam diễn viên chính xuất sắc), Jerry Maguire (Nam diễn viên chính xuất sắc) và Magnolia (Nam diễn viên phụ xuất sắc).