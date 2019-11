Dàn mỹ nam trong phim học đường đang hot tại Hàn

Giữa dàn nam diễn viên trong phim, Jung Gun Joo là người lớn tuổi nhất (sinh năm 1995) và có kinh nghiệm diễn xuất nhất. Bắt đầu đóng phim từ năm 2017, anh chủ yếu tham gia các web drama như This Flowering Ending, Best Ending, Ateen… và MV I like you (DAY 6), My Trouble (BOL4). Nam thần cao 1,87m này thuộc công ty quản lý Blossom Entertainment cùng Song Joong Ki, Park Bo Gum

ẢNH: INSTAGRAM NV