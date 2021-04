Đĩa than ngày càng thịnh

Nhiều lựa chọn

Những năm trước, khi đĩa than mới bắt đầu khởi sắc trở lại, thị trường băng đĩa trong nước chủ yếu có các sản phẩm của ca sĩ tên tuổi hoặc những giọng hát được mến mộ ở các phòng trà. Lúc bấy giờ chỉ có đĩa than Một thời đã xa mạnh dạn đưa vào những ca sĩ trẻ như Thùy Chi, Thái Trinh. Không chỉ vậy, việc đa số đĩa than tại thị trường Việt Nam hiện nay thuộc nhạc xưa khiến không ít người nghĩ rằng dân chơi âm thanh (audiophile) vẫn thích nhạc xưa hơn. Song thực tế, sự đón nhận đối với đĩa than Một thời đã xa, trong đó đều là những bài hát “chưa xưa”: Đánh rơi bên hồ, Biển cạn, Trái tim không ngủ, Bóng mây đời tôi, Nhé anh…, cho thấy người yêu nhạc, mê đĩa than vẫn có nhu cầu tìm nghe những bài hát có tuổi đời “trẻ” hơn mà vẫn có sức hút qua thời gian.

Nghệ sĩ Việt Nam bắt đầu có nhiều đĩa than hơn. Đó là điều không khó hiểu, vì theo thời gian, người làm nghề luôn muốn mình có những sản phẩm chất lượng hơn, đẳng cấp hơn Ca sĩ Phương Thanh

Bằng chứng là hơn một năm nay, đĩa than của nghệ sĩ Việt bắt đầu “trẻ hóa”, với sự góp mặt của Hoàng Thùy Linh (đĩa than Hoàng trong bộ sản phẩm cùng những định dạng khác), Lê Cát Trọng Lý có đĩa than đầu tiên mang tên mình, Hà Anh Tuấn với Truyện ngắn, Cuối ngày người đàn ông một mình hay Dzũng (Dzũng Phạm, thành viên ban nhạc Hạc San) với Tình tính tang (EP Guitar Instrumental - đĩa nhạc không lời chơi bằng nhạc cụ guitar đầu tiên được phát hành dưới định dạng vinyl tại Việt Nam)…

Trước nhu cầu đa dạng của các đối tượng người nghe, thị trường đĩa than mới đây còn có thêm sản phẩm của ca sĩ Phương Thanh (album Trống vắng - Những ca khúc đỉnh nhất thập niên 90 được phát hành với 3 định dạng CD, đĩa than, băng cối). Ca sĩ Quang Dũng có đĩa nhạc Trịnh - Thương một người. Nhạc sĩ Quốc Bảo - Bảo Chấn - Văn Tuấn Anh có đĩa than Điều kỳ diệu của số 3 với tiếng hát Trini - Trọng Bắc - Võ Hạ Trâm, hay tuyển tập ca khúc Quốc Bảo với giọng ca Bằng Kiều, Hà Trần, Lê Hiếu, Nguyên Hà. Được biết, sắp tới sẽ có đĩa than của The Chillies - ban nhạc đang được giới trẻ cực kỳ yêu thích, hay những sản phẩm tiếp theo trong bộ đĩa mở rộng cho dân gian Việt Nam chơi theo phong cách progressive metal dành cho guitar của Dzũng Phạm. Gia Định Audio tiếp tục thực hiện một số sản phẩm đĩa than sau sức hút của Lối cũ ta về, Thanh Hà - Tình vẫn còn xanh…

Theo ca sĩ Phương Thanh: “Trong thời gian tạm ngưng ca hát vừa qua, có dịp nhìn lại thị trường, tôi thấy đĩa than được các hãng lẫn ca sĩ chú ý đầu tư. Nghệ sĩ Việt Nam bắt đầu có nhiều đĩa than hơn. Đó là điều không khó hiểu, vì theo thời gian, người làm nghề luôn muốn mình có những sản phẩm chất lượng hơn, đẳng cấp hơn. Có thể sản phẩm đó không mang lại nhiều lợi nhuận, nhưng việc càng làm nghề nghiêm túc càng muốn mình lên “level” (đẳng cấp) là có thật. Và tôi nghĩ, đĩa than là một trong những sản phẩm, ở khía cạnh nào đó, thể hiện được “level” ấy”.

Giới trẻ tìm mua nhiều hơn

Theo nhìn nhận của anh Bùi Minh Nhật (cửa hàng Vinyl Sài Gòn), sự sôi động và phát triển trở lại của đĩa than là điều tự nhiên, theo xu hướng nghe trên thế giới . Tuy nhiên, là người trong giới chơi âm thanh lẫn theo sát thị trường ngách này, anh Nhật cho rằng: “Lý do đầu tiên khiến thị trường này mở rộng đối tượng khách hàng - người trẻ nhiều hơn, là bởi khán thính giả trẻ của chúng ta ảnh hưởng phong trào nghe đĩa than của châu Á, nhất là Hàn Quốc, khi những phim về các nhóm nhạc thần tượng luôn xuất hiện đĩa than. Thứ hai, một trong những điều quan trọng kích thích xu hướng nghe đĩa than tại Việt Nam, có lẽ từ đĩa than của Hoàng Thùy Linh - ca sĩ “trẻ” hơn nhiều so với những tên tuổi trong đĩa than Việt Nam trước đó”. Điều độc đáo của đĩa than này (cùng với các định dạng CD, băng cassette ) là giới hạn về số lượng, có chữ ký và tặng thêm cuốn sách ảnh mới chưa từng công bố.

Các đĩa than phát hành gần đây ẢNH: NSCC

Anh Lê Văn Linh (Giám đốc Gia Định Audio) cho biết: “Với công nghệ mới người chơi đĩa nhựa/đĩa than không nhất thiết phải đầu tư một hệ thống lớn hay đắt giá nữa, mà chỉ cần một mâm nho nhỏ, gắn vào cặp loa be bé đã có thể nghe. Và ngay cả trên những hệ thống nhỏ nhất đó thì chất âm của đĩa nhựa vẫn khác hoàn toàn so với chất âm nghe từ nguồn phát digital”. Theo anh Linh, chỉ cần chọn mâm đĩa than khoảng 4 triệu đồng và thêm loa bluetooth hơn 2 triệu là có thể thưởng thức.