Diễm My 9X: Tôi gặp rất nhiều khó khăn và căng thẳng khi 'Bắc tiến'

Từ tháng 7.2019, sau hàng loạt những chuyện buồn bất ngờ ập tới, Diễm My quyết định ra Bắc tham gia dự án phim “bom tấn” của đạo diễn Huy Bùi. Nữ diễn viên 9X hứa hẹn sẽ là một gương mặt hot hit trong "vũ trụ điện ảnh VTV" năm tới. Cùng với bộ ảnh mới, cô cũng đã có những tâm sự, chia sẻ về việc Bắc tiến của mình. Là diễn viên nổi tiếng ở khu vực phía Nam, Diễm My 9X đã tham gia hàng loạt những bộ phim có doanh thu lớn như Cô Ba Sài Gòn, Gái già lắm chiêu 1, Mỹ nhân kế… Tuy nhiên, nữ diễn viên xinh đẹp lại chưa từng đóng phim tại phía Bắc. Bởi vậy, khi Diễm My nhận lời tham gia một dự án với thời gian kéo dài tới gần 1 năm tại Hà Nội, đã có không ít người ngạc nhiên. Diễm My 9X hiện đang tập trung cho một bộ phim "bom tấn" của VFC sẽ được lên sóng VTV vào năm sau Ảnh: Thiên Minh

Trước đây, Diễm My từng không ít lần bay ra Hà Nội chơi và tham gia các sự kiện giải trí, tuy nhiên, để ở lâu dài tại đây thì gần như cô chưa từng nghĩ tới. Đã có hàng trăm câu hỏi được đặt ra khi nữ diễn viên được mời tham gia bộ phim. Thế nhưng, với niềm đam mê nghiệp diễn, sự thôi thúc về những vai diễn cùng với mong muốn thoát khỏi nỗi buồn khi mẹ mất, Diễm My quyết tâm xa Sài Gòn thân thuộc để ra Bắc một thời gian dài. Cô tâm sự: “Sau khi mẹ mất My thật sự không muốn ở nhà nữa vì nhìn đâu cũng thấy bóng dáng của mẹ cả. Điều đó khiến My chìm sâu vào nỗi đau khổ và tách biệt với cuộc sống tươi đẹp ngoài kia. My cảm thấy thật hợp lý và hữu duyên khi thời gian này một dự án phim lớn ở Hà Nội mời My đóng tận 8 tháng. My được tạm rời khỏi nỗi đau khổ của mình, đến một nơi xa và bắt đầu một hành trình mới”.

Cô cho biết mẹ mất cô như mất hết ý nghĩa và mục đích sống của mình. "Người mới đây thôi mà giờ mẹ đi đâu My cứ tự hỏi bản thân mãi. Nhiều lúc My không dám tin đó là sự thật, nhiều khi mình đang quay phim ở Hà Nội cứ nghĩ mẹ đang ở nhà trong Sài Gòn mà lòng nhẹ hơn, khi quay xong bỗng sực tỉnh mẹ đã đi được hơn nửa năm rồi My lại lặng người", cô kể.

Bộ hình của Diễm My 9X được chụp trong những ngày giao mùa Hà Nội Ảnh: Thiên Minh

"Trước đây My luôn có suy nghĩ, mình phải mua được căn nhà này cái xe kia, hay mình phải danh tiếng vượt bậc, nhưng khi mẹ mất đi rồi, My thấy những thứ ấy vô nghĩa kinh khủng, nếu My có tất cả nhưng thiếu người mà My yêu thương nhất, thì mọi thứ còn có ý nghĩa gì? Nên bây giờ My nhìn mọi thứ khác lắm, My làm việc cật lực để thấy mình còn sống và còn cống hiến, My muốn mẹ trên trời tự hào và mãn nguyện vì đứa con duy nhất của mẹ đang thành công và hạnh phúc. Khi mẹ mất My dọn hết đồ của mẹ đóng đàng hoàng để một góc làm kỷ niệm và dành phần lớn tiền mình kiếm được để đi xây cầu, xây nhà tình thương và làm từ thiện , làm những việc tốt cho đời My thấy cuộc sống My có ý nghĩa hơn. Lúc còn sống mẹ cứ lo My gầy và ngủ không ngon, suốt này nấu cái này cái kia cho My mang theo đi quay rồi gọi điện nhắc về ngủ sớm, My giữ hết những tin nhắn của mẹ mà tới giờ không dám mở ra xem vì xem là đau. Mẹ chỉ muốn thấy con gái mẹ khỏe mạnh và hạnh phúc là mẹ vui lắm rồi…”, cô nghẹn ngào.

Trong bộ ảnh, nữ diễn viên gợi cảm và cuốn hút trong trang phục của nhà mốt Hermes và nhà thiết kế Lê Thanh Hòa Ảnh: Thiên Minh

Diễm My cho biết việc quyết định tham gia bộ phim lớn của VFC là do cơ duyên. Cho tới lúc này, nữ diễn viên xinh đẹp cảm thấy đây chính là quyết định đúng đắn nhất của mình, bởi cô thực sự muốn chinh phục khán giả cả hai miền Nam - Bắc. Nữ diễn viên sinh năm 1990 vô cùng biết ơn vì cơ hội này đã tới đúng lúc, đúng thời điểm.

Diễm My chia sẻ sau một thời gian đóng phim ở phía Bắc, cô nhận thấy phim truyền hình phía Bắc có chất lượng và tiến độ quay rất cẩn thận, tỉ mỉ, chăm chút như phim điện ảnh . Bản thân cô được học hỏi rất nhiều trong việc khám phá, phân tích mọi ngóc ngách nhân vật và cải thiện khả năng diễn xuất rất nhiều.

Sau một năm nhiều biến cố, hơn hết, Diễm My 9X đang cố gắng nỗ lực từng ngày để tập trung thật nhiều vào công việc nghệ thuật Ảnh: Thiên Minh

Thời gian đầu ra Hà Nội, Diễm My gặp không ít khó khăn khi hòa nhập với cuộc sống mới. Từ chỗ ở tới việc làm quen đường, quán sá, làm quen văn hóa, lối sống, Diễm My phải từng bước từng bước một để vượt qua cảm giác xa lạ, lạc lõng những ngày đầu. “Thời gian đầu My gặp rất nhiều khó khăn và căng thẳng, một phần vì đã 4 năm rồi My mới quay lại với phim truyền hình . 4 năm qua My chỉ gắn bó với phim điện ảnh, một phần lạ nước lạ cái chưa quen biết với mọi người và cách làm việc ngoài Hà Nội, kèm thêm là nhiều chuyện scandal xảy ra liên tiếp khiến My như bị xoáy vào một cơn giông bão không hồi kết. Mãi đến tháng thứ 3 My mới dần quen và bớt căng thẳng, và giờ thì My rất tận hưởng vai diễn và công việc mình đang làm, vì mọi người trong tập thể VFC rất yêu thương My và tạo rất nhiều điều kiện cho My hoàn thành tốt nhất vai diễn của mình”.

Trong quãng thời gian 4 tháng vừa qua, cô cũng từng mắc phải chứng mất ngủ, phần vì khá căng thẳng cho vai diễn, phần vì quá nhớ mẹ. Tuy vậy, niềm vui của nữ diễn viên chính là cô được đoàn phim và bạn bè hết mực yêu thương. Đến bây giờ, cô đã có những người bạn mới thân thiết rất hợp cạ như Lã Thanh Huyền, Huyền Lizzie, Thùy Anh…

Trong năm 2020, ngoài bộ phim bom tấn của VFC, Diễm My 9X cũng sẽ góp mặt với vai diễn thế tử phi Lệ Thiên Anh trong bộ phim cung đấu đầu tiên của Việt Nam mang tên Phượng Khấu của đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh. Nữ diễn viên cũng còn khá nhiều dự định cho bản thân để đưa hình ảnh gần với khán giả hơn.