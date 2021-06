Diễn viên Việt biến đổi gương mặt ra sao sau phẫu thuật thẩm mỹ?

Trong The Conjuring: The Devil Made Me Do It, Ed Warren (Patrick Wilson) và Lorraine Warren (Vera Farmiga) phát hiện vật tổ phù thủy bên dưới một căn nhà, khiến cho gia đình bị quỷ ám. Ngay sau đó, tai ương cũng ập xuống đôi vợ chồng này.