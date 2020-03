Đỏ mắt tìm diễn viên đa năng

Hiện tại, có hàng loạt dự án phim đã và đang lên kế hoạch tìm kiếm diễn viên trên quy mô toàn quốc với nhiều yêu cầu khắt khe cho các ứng cử viên. Các đạo diễn, nhà sản xuất đều mong tìm được những diễn viên không chỉ diễn xuất tốt, có ngoại hình ấn tượng mà còn có thêm càng nhiều “tài lẻ” càng tốt.

“Được cái này, mất cái kia”

Với bộ phim về cuộc đời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có tên Em và Trịnh do Phan Gia Nhật Linh đạo diễn, Hãng phim Thiên Ngân - Galaxy và nhà sản xuất Nguyễn Quang Dũng đã lên kế hoạch casting (tuyển chọn diễn viên) khá rầm rộ ở cả 3 nơi: Hà Nội, TP.HCM và Huế. Theo kế hoạch, phim sẽ chọn 2 diễn viên nam đảm nhận vai Trịnh Công Sơn giai đoạn khi 19 và 45 tuổi, với các yêu cầu: nói giọng Huế, biết hát, chơi đàn guitar, biết tiếng Pháp là lợi thế. Ê kíp cũng đang tìm kiếm đến 5 “nàng thơ” khác nhau xuất hiện trong cuộc đời Trịnh Công Sơn để vào phim. Vai cô gái người Nhật yêu cầu diễn viên nữ khoảng 30 tuổi, biết hát, chơi đàn guitar, nói tiếng Việt hoặc tiếng Nhật, tiếng Pháp. Yêu cầu của nhân vật T. từ nhà sản xuất là ngoại hình đẹp không chỉnh sửa, trông như 17 tuổi, cao 1 m 55 - 1 m 65, nói giọng Huế hoặc có thể tập nói giọng Huế và có khả năng ca hát. Nhân vật D. phải có ngoại hình không chỉnh sửa, trông như 20 tuổi, tóc dài, người mảnh khảnh, cao 1 m 55 - 1 m 65, nói giọng Hà Nội hoặc có thể tập nói giọng Hà Nội… Chia sẻ về hình mẫu mong muốn đối với diễn viên đóng vai nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cho biết: “Chúng tôi muốn tìm một người toát lên thần thái của Trịnh Công Sơn. Ngoài việc biết đàn, hát, vẽ thì phải có nét lãng mạn, dịu dàng, chỉn chu trong cả cuộc sống và nghệ thuật ”.

Vào vai họa sĩ thì phải biết vẽ, vai ca sĩ thì phải biết nhảy múa, hát ca... Tất cả những điều này, tôi nghĩ các diễn viên trẻ nên tự trang bị trước cho mình, chứ không chịu khó thì không thể theo nghề này lâu dài Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng

Sau gần 1 tháng ròng rã tìm kiếm, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và đơn vị casting vẫn than khó vì chưa gút được ai, người được cái này lại mất cái kia. Ê kíp vẫn đang đánh giá các hồ sơ để chọn lựa thật cẩn thận, tìm ra người phù hợp nhất cho từng vai diễn.

Vẫn lo tìm kiếm diễn viên cho các phim Em và Trịnh

Dự án phim kỷ niệm 200 năm ngày mất của đại thi hào Nguyễn Du - Kiều (đạo diễn Mai Thu Huyền) mới mở casting lần 3 tại Huế, sau khi đã tổ chức ở TP.HCM và Hà Nội vào tháng 12.2019. Ngoài kinh nghiệm diễn xuất, các diễn viên nữ cũng được yêu cầu: có nét đẹp thuần Việt, có khả năng ca hát và chơi được các nhạc cụ dân tộc như đàn nguyệt, đàn tranh. Trong khi đó, các diễn viên nam được yêu cầu có khả năng đóng các cảnh hành động. Đến nay, nhà sản xuất vẫn chưa chọn được diễn viên xứng tầm vào vai Thúy Kiều, bởi như nhà sản xuất nói: “Người có nhan sắc thì lại không biết thêm những kỹ năng cần phải có của vai này là cầm - kỳ - thi - họa... Người biết những tài lẻ thì lại không có gương mặt biểu cảm...”.

Diễn viên nên tự trang bị kỹ năng bổ trợ

Ở các cuộc casting diễn viên cho các phim, tỷ lệ chọi rất gắt gao. Như phim Mắt biếc, từ 1.500 diễn viên ứng tuyển, đoàn làm phim chọn được 200 gương mặt để thử diễn xuất với 3 vòng thi thố các kỹ năng, để rồi chỉ chọn lại 4 người vào vai Ngạn, Hà Lan, Trà Long, Dũng. Ê kíp Mắt biếc đã có lúc gần như bế tắc vì yêu cầu đạo diễn đặt ra quá khó. Đạo diễn Victor Vũ muốn tìm cho ra diễn viên có gương mặt tuổi ô mai, song lại mang nét đẹp của… nửa thế kỷ trước, vừa lãng mạn, vừa trong veo nhưng cũng phá cách, mới lạ. Anh còn đòi hỏi diễn viên phải là gương mặt mới, thuần Việt, có khả năng đàn hát, lại diễn xuất sao cho ra được thế giới nội tâm phức tạp ở lứa tuổi nổi loạn trong xã hội gia giáo Việt Nam những năm 1970.

Kiều

Diễn viên trẻ Khánh Vân cho biết lý do cô được Victor Vũ trao vai Trà Long: “Đạo diễn yêu cầu tôi hát, dù tôi biết mình hát không hay, nhưng lúc thử vai tôi cứ đứng hát say mê và hát to nhất trong số những người dự thi. Vậy là tôi được nhận, có lẽ đạo diễn thấy tôi quá vô tư khi không biết ngượng, hợp với sự hồn nhiên của Trà Long”.

Khi tìm “đả nữ” mới cho phim Thanh Sói, Ngô Thanh Vân chia sẻ: “Lâu nay các diễn viên trẻ bị thế hệ trước cho là “lười nhác, thiếu lăn xả”, thiếu khả năng chịu đau, chịu khổ, tôi thấy điều đó cũng đúng. Ngay cả ở buổi casting “đả nữ” này mà nhiều bạn diễn viên đến với bộ dạng khá điệu đà, mang giày cao gót, mặc áo đầm. Diễn viên nữ đóng vai hành động hiện nay không đủ đam mê để duy trì rèn võ cũng như không đủ sức đánh nhau liên tục trên trường quay”.