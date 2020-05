'Đóa hồng' thể thao Việt Nam hóa 'thần tiên tỷ tỷ' trong MV của Đinh Ứng Phi Trường

Mới đây, anh quyết định làm mới ca khúc này bằng một MV quay tại Đà Lạt với sự tham gia của “đóa hồng" làng thể thao Việt - Hồng Nhung.

Hồng Nhung hóa thần tiên tỷ tỷ trong MV của Đinh Ứng Phi Trường

Tối 19.5, nam ca sĩ Đinh Ứng Phi Trường “tái xuất” showbiz với sản phẩm âm nhạc "remake" Xin đừng hỏi tại sao. Đinh Ứng Phi Trường chia sẻ thời gian vừa qua anh vẫn duy trì hoạt động âm nhạc, vẫn đi hát và ra sản phẩm dù không nhiều và tần suất không dày đặc. Tuy nhiên, có lẽ do chưa đủ may mắn nên các MV mà anh ra mắt vài năm trở lại đây chưa gây được tiếng vang trong lòng khán giả. Thế nhưng, nam ca sĩ vẫn không quá buồn. Anh cho biết: “Từ xưa đến giờ, tôi vẫn làm nghề theo bản năng và đam mê, thích gì làm đó và làm trong khả năng của mình, được đến đâu thì đến chứ không quá đặt nặng mục tiêu, miễn sao vẫn được sống với nghề là vui rồi”.

Để thực hiện quay MV này, Đinh Ứng Phi Trường cùng ê-kíp đã lặn lội lên Đà Lạt “cắm trại” trên đó một thời gian dài

Dự án MV remake Xin đừng hỏi tại sao mà Đinh Ứng Phi Trường ra mắt lần này không chỉ do nam ca sĩ thể hiện mà còn trực tiếp phụ trách sản xuất, lên ý tưởng, biên kịch, tìm diễn viên và tự tay trau chuốt từng chi tiết như đạo cụ, tìm kiếm địa điểm… Đinh Ứng Phi Trường trải lòng do lần đầu thử sức với hình thức tự sản xuất MV thế này nên chắc hẳn cũng còn nhiều thiếu sót và chưa đủ “hoành tráng”, hi vọng khán giả nếu có thấy gì chưa hài lòng thì có thể bỏ qua.

Đinh Ứng Phi Trường bật mí thực ra ban đầu anh không hề biết đến Nguyễn Hồng Nhung mà nhắm đến việc casting chủ yếu là các diễn viên múa

Ngoài việc tự sản xuất, có một điều mà bản thân Đinh Ứng Phi Trường cũng tự cảm thấy may mắn và tâm đắc đó là việc casting được cô gái có tên Nguyễn Hồng Nhung (thường gọi là Nhung Yoona) vào làm nữ chính cho MV này. Nguyễn Hồng Nhung là một vận động viên môn Thể dục nghệ thuật từng đoạt huy chương bạc tại SEA Games 29. Và trong MV này, Nguyễn Hồng Nhung đã có một màn thể hiện các vũ điệu và động tác múa cực kỳ uyển chuyển, cảm xúc và đi vào lòng người.

Tuy nhiên, do đã sát ngày quay mà vẫn chưa tìm ra người phù hợp, nam ca sĩ mới tình cờ được một người bạn giới thiệu đến Hồng Nhung, và anh đã thử đặt lời mời với nữ vận động viên

Đinh Ứng Phi Trường được nhiều khán giả yêu mến và biết đến với dòng nhạc pop ballad qua một số MV gây chú ý như: Nỗi nhớ kéo dài, Sông có khúc người có lúc, Tình yêu không trọn vẹn… Đinh Ứng Phi Trường có mối tình kéo dài hơn 8 năm với bà xã Thu Hương. Trải qua nhiều biến cố, cả hai chính thức kết hôn vào năm 2015. Sau hơn 4 năm chờ đợi, hai vợ chồng nam ca sĩ hạnh phúc đón con trai đầu lòng vào năm 2019. Cho đến thời điểm hiện tại, cả gia đình anh có cuộc sống ổn định tại TP.HCM. Bà xã của Phi Trường là ca sĩ phòng trà và cả hai cùng nhau hoạt động nghệ thuật.