Đóng cổng bình chọn, VTV Awards vẫn chưa được công bố thời điểm trao giải

Top 5 danh sách bình chọn ở một số hạng mục của giải thưởng Ấn tượng VTV - VTV Awards Diễn viên nữ ấn tượng: NSND Thu Hà, Nguyễn Hồng Diễm, Lương Thu Trang (Hướng dương ngược nắng), Thúy Diễm (Cát đỏ), Lê Tú Oanh (Hương vị tình thân). Diễn viên nam ấn tượng: Nguyễn Lê Việt Anh, Lê Hồng Đăng (Hướng dương ngược nắng), Công Dương (Hãy nói lời yêu), Nguyễn Thanh Sơn (Yêu hơn cả bầu trời), Nguyễn Mạnh Trường (Hương vị tình thân). Phim truyền hình ấn tượng: Hướng dương ngược nắng, Hương vị tình thân, Mùa hoa tìm lại, Thương con cá rô đồng, Yêu hơn cả bầu trời. Dẫn chương trình (biên tập viên) ấn tượng: Nguyễn Tuấn Dương (Việt Nam hôm nay), Trần Việt Hoàng (Cuộc hẹn cuối tuần), Nguyễn Quốc Khánh (Giờ vàng thể thao), Phí Nguyễn Thùy Linh (Thần tượng đối thần tượng - Heroes), Nguyễn Hồng Nhung (VTV2 Đặc biệt). Nghệ sĩ ấn tượng: NSƯT Nguyễn Xuân Bắc, biên đạo Đỗ Quang Đăng, ca sĩ Erik, hoa hậu H'Hen Niê, rapper Đen Vâu. Chương trình của năm: Ngày hội toàn dân, Đón Tết cùng VTV, Mùa đoàn tụ, Mưa lũ lịch sử miền Trung, Ngày trở về: Trái tim có nắng. Chương trình giải trí ấn tượng: Ai là triệu phú (số bố con NSƯT Xuân Bắc), Cuộc hẹn cuối tuần, King of Rap, Thần tượng đối thần tượng (The Heroes), Trời sinh một cặp. Hình ảnh thời sự ấn tượng: Cái vẫy tay của sự đùm bọc, Dấu ấn 85 ngày thay đổi số phận Song Nhi, Dưới nước là rừng, Sạt lở đất kinh hoàng ở Trà Leng, Trường Sa trong ngày bầu cử toàn dân.