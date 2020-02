Fan cứng 'Hạ cánh nơi anh' làm gì khi phim kết thúc?

Không ít khán giả, đặc biệt là "fan cứng" của Hạ cánh nơi anh (tựa Anh: Crash landing on you), đã bày tỏ sự luyến tiếc như thế, khi chỉ còn hơn 100 phút nữa thôi, bộ phim có độ "sát thương tâm hồn" cao ấy sẽ khép lại.

Trên các fanpage dành cho Hạ cánh nơi anh, cho cặp đôi nhân vật chính Yoon Se Ri (Son Ye Jin) và Ri Jung Hyeok (Hyun Bin), rất nhiều bình luận "hăm he" ê kíp làm phim rằng: “Các anh chị đã lấy nước mắt của tui nhiều như vậy mà kết phim không phải là happy ending thì tui thề không xem phim của các anh chị, của biên kịch Park nữa đâu nhé”. Không chỉ vậy, có người "dọa vui": “Phim này mà cho Se Ri chết thì khán giả không để yên cho ông đạo diễn và bà biên kịch”; thậm chí có người còn tuyên bố hùng hồn: "Phim này mà không kết đẹp là tôi sẽ không xem phim Hàn nữa"... Bên cạnh đó, có không ít nhắn nhủ hài hước rằng, dù gì biên kịch cũng đã nêm nếm "gia vị" rất "đậm đà" cho đôi chim Ri - Ri rồi, đã "cà khịa" từ khán giả đến hai anh chị diễn viên chính suốt 2 tháng qua rồi, thì tiếc chi một cái kết đẹp để cặp đôi ấy về cùng tổ, dù ở Hàn Quốc, Triều Tiên hay Thụy Sĩ!

Gõ từ khóa "The song you and I used to sing together" (tên ca khúc mà Se Ri hát ở buổi tiệc chia tay Hyeok và các "đồng chí" cấp dưới của anh) trên Google, sẽ cho ra hơn 12 triệu kết quả trong 0,34 giây. Giai điệu buồn mênh mang của bài hát này khiến người xem phim khó thoát ra khỏi nỗi luyến nhớ mà bộ phim đã "khắc" vào trái tim của họ 2 tháng qua. "Xin anh đừng cô đơn, đừng để bị ốm nhé... Ca khúc ngày đó em và anh cùng hát, anh còn nhớ không...", lời dịch được người hâm mộ chuyền cho nhau cùng link clip với các hình ảnh đắt giá của cặp đôi nhân vật chính trong phim có vẻ đang và sẽ tràn ngập các trang mạng xã hội , khi phim kết thúc.