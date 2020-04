Gặp gỡ Itsuo Kobayashi, 'blogger' ẩm thực đầu tiên trên thế giới

Thế nhưng, từ năm 46 tuổi, chứng liệt đa dây thần kinh do rượu đã khiến cho đầu bếp này phải ở nhà nhiều hơn ra đường, thậm chí cả việc di chuyển của ông cũng trở nên khó khăn. Báo chí Anh ngữ đã có dịp "khám phá" ra những tác phẩm nghệ thuật thú vị của nam họa sĩ và truyền nhau trên mạng những bức tranh ông vẽ khiến người xem thích thú, trầm trồ. Bệnh tật tuy làm thay đổi cuộc sống của ông từ chỗ không thể trải nghiệm ẩm thực nhiều hơn nhưng đã mang đến cho người họa sĩ này một may mắn đó là ông có thể chuyên tâm vẽ đẹp hơn nữa. Hiện tại, theo như chia sẻ của trang tin Artnet News, các trải nghiệm của ông đến từ các món ăn ở nhà hàng và do người thân nấu.