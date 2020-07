Go Ara làm nghệ sĩ piano trong phim hài lãng mạn mới

Theo Soompi, nữ diễn viên Go Ara sẽ góp mặt trong bộ phim truyền hình mới của Đài KBS mang tên Do Do Sol Sol La La Sol. Tác phẩm thuộc thể loại hài lãng mạn, có nội dung xoay quanh nữ nghệ sĩ dương cầm Goo La La (Go Ara). Sau biến cố bất ngờ khiến gia đình sụp đổ, cô tìm đến La La Land, một học viện piano trong ngôi làng nhỏ.

Tại đây, Goo La La bất ngờ gặp và đem lòng yêu Sun Woo Jun (Lee Jae Wook), người đàn ông khó tính và luôn che giấu những điều bí mật xung quanh mình.

Go Ara và Lee Jae Wook hợp tác trong phim truyền hình mới Ảnh: Soompi

Vai diễn của Go Ara được tiết lộ là một nghệ sĩ dương cầm có tính cách vui vẻ, hay gặp may mắn, không biết đến thất bại. Nhân vật Goo La La có khả năng đem đến tiếng cười cho mọi người. Mặc dù gặp phải biến cố gia đình bất ngờ, Goo La La vẫn tiếp tục lạc quan sống.

Trong những bức ảnh mới được ê kíp sản xuất phát hành, Go Ara trong vai Goo La La có gương mặt tươi sáng, diện trang phục và phụ kiện xinh xắn. Nữ diễn viên nói về nhân vật của mình: "Nếu có một người nào đó khiến người khác cảm thấy tốt hơn khi nhìn vào, đó sẽ là Goo La La". Nữ diễn viên chia sẻ thêm: "Tôi muốn thể hiện nhiều khía cạnh quyến rũ của nhân vật trên màn ảnh. Vì La La là một nghệ sĩ piano nên tôi đã tập trung vào việc luyện tập bộ môn này”.

Trong khi đó, nam diễn viên Lee Jae Wook đảm nhận vai chàng trai kiếm sống bằng công việc bán thời gian, luôn trong trạng thái vô định, không có ước mơ hay mục tiêu trong cuộc sống . Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ với Goo La La khiến anh từng bước thay đổi cuộc sống của mình.

Go Ara sinh năm 1990, là nữ diễn viên, người mẫu nổi tiếng Hàn Quốc . Cô ra mắt khán giả lần đầu tiên trong phim truyền hình Sharp 1 năm 2003 với vai nữ sinh Lee Ok Lim. Gần đây nhất, vào năm 2018, Go Ara gặt hái thành công khi đóng cặp với thành viên L (nhóm Infinity) ở bộ phim Miss Hammurabi.

Do Do Sol Sol La La Sol Sol đánh dấu lần hợp tác đầu tiên trong sự nghiệp của Go Ara và Lee Jae Wook. Phim dự kiến khởi chiếu vào ngày 26.8.