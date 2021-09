Hàng loạt bom tấn nổi bật sắp ra mắt đến năm 2022

Nội dung phim Eternals diễn ra sau sự kiện nhóm Avengers chống Thanos Ảnh: Marvel

Bom tấn Eternals của nữ đạo diễn đoạt giải Oscar Chloé Zhao, quy tụ dàn sao đa chủng tộc như Gemma Chan, Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden, Kumail Nanjiani... Tác phẩm chuyển thể từ truyện tranh Marvel Comics kể về nhóm siêu anh hùng thuộc chủng loài Eternals chiến đấu chống lại chủng loài Deviants. Phim dự kiến chiếu ngày 5.11.2021.

Bom tấn The Matrix Resurrections là phần mới nhất của series The Matrix có tuổi đời trên 2 thập niên Ảnh: Warner Bros.

Phim The Matrix Resurrections của đạo diễn Lana Wachowski dự kiến ra rạp ngày 22.12.2021. Các diễn viên như Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss đóng các vai cũ trong các phần phim trước, đồng thời phim có sự góp mặt của các diễn viên khác như Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris... Tác phẩm tiếp tục dõi theo câu chuyện của Neo (Keanu Reeves), kẻ được chọn dấn thân vào Ma trận.

Nam diễn viên Tom Holland sẽ tái ngộ khán giả trong Spider-Man: No Way Home Ảnh: Marvel

Cũng ra rạp cuối năm nay (ngày 17.12) là tác phẩm Spider-Man: No Way Home của đạo diễn Jon Watts với các gương mặt Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch tham gia diễn xuất, hứa hẹn mang nhiều phút giây giải trí đến cho khán giả. Trong phim, Người nhện vì muốn sửa chữa thực tại đã tìm đến Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) để nhờ giúp đỡ. Phù thủy tối thượng dã bỏ qua lời cảnh báo, giúp Người nhện nhưng đã khiến dòng thời gian bị xáo trộn, mang các kẻ thù ở các dòng thời gian khác xuất hiện.

Nam diễn viên Robert Pattinson đóng Batman phiên bản mới Ảnh: Warner Bros.

Ra mắt vào ngày 4.3.2022, tác phẩm The Batman của đạo diễn Matt Reeves là một điểm nhìn mới về Người dơi trong thế giới phim siêu anh hùng DC. Vẫn là các chất liệu cũ về cuộc đời Batman nhưng qua điểm nhìn của Matt Reeves, người từng "mê hoặc" khán giả bằng những tác phẩm đáng nhớ như Cloverfield (2008), War for the Planet of the Apes (2017), tác phẩm đáng được chờ đợi để khám phá. Phim ngoài nam diễn viên Robert Pattinson đóng vai chính còn quy tụ dàn diễn viên như Andy Serkis, Colin Farrell, Zoë Kravitz...

Doctor Strange hóa quỷ dữ trong series What If...? Ảnh: Disney+

Nếu khán giả từng chứng kiện sự đáng sợ của siêu anh hùng Doctor Strange trong series What If...? khi nhân vật này thao túng sức mạnh và tạo nên những điều đáng sợ thì tác phẩm riêng về Phù thủy tối thượng là Doctor Strange in the Multiverse of Madness của đạo diễn Sam Raimi càng đáng để trông đợi. Phần thứ 2 của loạt phim Doctor Strange tiếp tục kể câu chuyện về nhân vật cùng tên và viên đá thời gian. Tác phẩm dự kiến ra mắt ngày 25.3.2022.

Sonic the Hedgehog 2 sẽ ra rạp ngày 8.4.2022 Ảnh: Paramount Pictures

Nối tiếp các bom tấn trên tại phòng vé, phim Sonic the Hedgehog 2 của đạo diễn Jeff Fowler, phần tiếp theo của tác phẩm cùng tên ra mắt năm 2020, sẽ xuất xưởng vào tháng 4.2022. Nếu ở phần phim đầu, Sonic đánh bại ác nhân Robotnik (Jim Carrey đóng) và đẩy tên này lên hành tinh nấm thì ở phần hai, tưởng đã có cuộc sống bình yên, Sonic một lần nữa phải đối đầu với tên ác nhân khi Robotnik đã tìm cách trở về.

Thor: Love and Thunder nối liền câu chuyện của bom tấn Thor: Ragnarok (2017) Ảnh: Marvel

Tác phẩm Thor: Love and Thunder do đạo diễn Taika Waititi chỉ đạo. Tài tử Chris Hemsworth đóng Thor, nữ diễn viên Natalie Portman tái xuất với vai Jane Foster và sẽ hóa thân thành Thor nữ đầu tiên trên màn ảnh. Phim dự kiến chiếu ngày 6.5.2022.