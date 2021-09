Bom tấn 'Dune' có doanh thu mở màn ấn tượng giữa dịch Covid-19

Dune không phải là bom tấn Hollywood duy nhất đang thu hút khán giả. Phim Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (tựa Việt: Shang-Chi và Huyền thoại Thập luân) của hãng Disney thu về 20,3 triệu USD từ 43 quốc gia vào cuối tuần qua, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên con số 320 triệu USD. Sau 3 tuần trình làng, tác phẩm đầu tiên về siêu anh hùng châu Á có tài tử Simu Liu đóng chính leo lên vị trí thứ 4 trong danh sách những tựa phim ăn khách nhất năm 2021.