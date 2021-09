Hãng Sony bất ngờ cho bom tấn 'Venom 2' ra rạp sớm hơn dự kiến

Hollywood Reporter hôm 6.9 đưa tin hãng phim Sony quyết định công chiếu bom tấn Venom: Let There Be Carnage (tựa Việt: Venom: Đối mặt tử thù) vào ngày 1.10, sớm hơn 2 tuần so với lịch phát hành được công bố trước đó là 15.10.

Thay đổi này diễn ra giữa lúc bom tấn Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings (tựa Việt: Shang-Chi và Huyền thoại Thập Luân, gọi tắt là Shang-Chi) do Disney và Marvel Studios sản xuất ghi nhận thành tích ấn tượng. Cụ thể, sau 4 ngày kể từ thời điểm ra mắt hôm 3.9, Shang-Chi cán mốc doanh thu khoảng 90 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ, bất chấp biến thể Delta vẫn hoành hành và cả sự cạnh tranh từ mô hình đưa phim ra rạp đồng thời với chiếu trực tuyến.

Trước đó, bom tấn Venom: Let There Be Carnage từng dời lịch chiếu do lo ngại đại dịch Covid-19 diễn biến phức rạp. Hồi tháng 8, hãng Sony thông báo thay đổi thời gian xuất xưởng bộ phim từ 24.9 sang 15.10, trong bối cảnh biến chủng Delta có thể cản trở việc đến rạp xem phim.

Bom tấn Venom: Let There Be Carnage hứa hẹn mở ra trận chiến khốc liệt hơn cả phần phim trước ẢNH: SONY