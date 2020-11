Hàng vạn người tham gia lễ rước tượng Phật ngọc nguyên khối lớn nhất Việt Nam

Ngày 28.11, UBND thị xã Đông Triều phối hợp với Tỉnh hội Phật giáo Quảng Ninh đã tổ chức lễ rước và an vị tượng Phật ngọc tại chùa Quỳnh Lâm (xã Tràng An, TX.Đông Triều). Tượng Phật ngọc được rước từ địa điểm Trung tâm Văn hóa và Thể thao TX. Đông Triều về chùa Quỳnh Lâm (xã Tràng An, TX.Đông Triều), thu hút hàng vạn du khách và người dân đổ về chiêm bái. Riêng đoàn rước đã có gần 2.500 tăng ni, phật tử tham dự.