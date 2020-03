'Harry Potter' Daniel Radcliffe bác bỏ tin đồn nhiễm Covid-19

Daniel Jacob Radcliffe sinh năm 1989 là nam diễn viên người Anh, được biết đến nhiều nhất với vai diễn Harry Potter trong những bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn nữ J. K. Rowling. Sau vai diễn để đời, anh chuyển hướng hoạt động nghệ thuật khi tham gia hàng loạt vở kịch như Equus, Rosencrantz and Guildenstern Are Dead... Hiện tại, nam diễn viên chủ yếu sống và làm việc ở New York, Mỹ.