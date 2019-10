Hậu ly hôn, Adele bị đồn hẹn hò bạn trai cũ của 'báo đen' Naomi Campbell

Thông tin từ trang báo của Anh cho biết tin đồn Adele hẹn hò với đồng hương Tottenham đã bắt đầu râm ran từ nhiều ngày qua. Cụ thể, nữ ca sĩ 31 tuổi và rapper Skepta đang phát triển mối tình lãng mạn sau khi cả hai cùng tận hưởng chuỗi ngày tìm hiểu, gặp gỡ đối phương. Cũng theo Daily Mail, giữa lúc những lời đồn đoán về chuyện “họa mi nước Anh” đã có tình mới, những người bạn thân thiết của hai nghệ sĩ này đều hi vọng thậm chí dự đoán chắc chắn rằng Adele và Skepta sẽ sớm là một nửa tuyệt vời của nhau.

"Nghi án" tình cảm của chủ nhân hit Someone like you và đồng hương của cô càng trở nên có cơ sở hơn khi trang The Sun tiết lộ rằng Adele đã dự bữa tiệc mừng tuổi 37 của “bạn trai tin đồn” tại London (Anh) cách đây khoảng 2 tuần. Trong khi đó, một nguồn tin chia sẻ với Daily Mail: “Adele và Skepta đã tìm kiếm được sự đồng điệu, thấu hiểu từ đối phương khi cả hai đều trải qua những đổ vỡ trong chuyện tình cảm. Họ có mối liên kết khắng khít và chắc chắn đang trong một mối quan hệ đặc biệt”. Người này tiếp tục nhấn mạnh: “Cặp sao đang dành nhiều thời gian cho nhau, một số bạn bè thân thiết của họ đang tràn trề hi vọng về một mối quan hệ tốt đẹp của cả hai trong một ngày không xa. Dẫu vậy, họ đều đang có cuộc sống riêng và các mối quan tâm khác nhau, mỗi người đều ưu tiên con cái của mình trước”.

Trước những đồn đoán tình cảm đang khiến công chúng tò mò, bàn tán, Daily Mail đã liên hệ với phía Adele để xác nhận. Tuy nhiên, đại diện của “họa mi nước Anh” vẫn chưa đưa ra phản hồi ẢNH: SHUTTERSTOCK

Tin đồn tình cảm của hai nghệ sĩ đến từ Tottenham thu hút sự chú ý của nhiều người hâm mộ. Không chỉ quan tâm đến những đồn đoán tình cảm gần đây của cặp sao, nhiều cư dân mạng còn “khai quật” lại những tương tác của Adele và Skepta trên mạng xã hội từ 3 năm trước. Những nội dung trong quá khứ cho thấy cả hai rất quan tâm đến nhau và thường xuyên dành những lời tốt đẹp cho đối phương như những người bạn tốt. Năm 2016, Skepta nói về Adele với tạp chí ES: “Adele thường xuyên nhắn tin cho tôi và luôn giữ liên lạc. Cô ấy rất hào hứng kể tôi nghe về mọi thứ đang diễn ra với mình”.

“Bạn trai tin đồn” của Adele sinh năm 1982 và được biết đến là một rapper, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng tại Anh. Skepta sở hữu nhiều sản phẩm âm nhạc ăn khách cùng các giải thưởng uy tín. Anh được xem là một trong những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn đến văn hóa đương đại trong nước và có mặt trong danh sách những nhân vật có ảnh hưởng nhất nước Anh năm 2017 do DeBrett bình chọn. Ngôi sao 37 tuổi từng có thời gian hẹn hò với siêu mẫu đắt giá Naomi Campbell trước khi chia tay vào tháng 4.2018. Tháng 11 cùng năm, Skepta chính thức lên chức bố nhưng không đề cập đến mẹ của đứa trẻ.

Skepta từng có thời gian hẹn hò với "báo đen" Naomi Campbell và cùng xuất hiện trên bìa tạp chí nổi tiếng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GQ

Thông tin Adele hẹn hò Skepta xuất hiện ít lâu sau khi truyền thông đưa tin nữ ca sĩ vừa chính thức đệ đơn ly hôn doanh nhân Simon Konecki đồng thời yêu cầu quyền nuôi con hợp pháp vào hồi tháng 9 vừa qua. Chỉ 4 ngày sau khi giọng ca Rolling in the deep đệ đơn lên tòa, Simon Konecki đã đồng ý các yêu cầu của vợ cũ và cả hai đã có được những quyết định mang tính đồng thuận trong quá trình xử lý vụ việc. Sau đổ vỡ hôn nhân, Adele dành nhiều thời gian để chăm sóc bản thân và chuẩn bị cho các dự án trong tương lai. Vừa qua, nhà sản xuất nổi tiếng Ryan Tedder khiến nhiều người sửng sốt khi tiết lộ sản phẩm âm nhạc mới của “họa mi nước Anh” có sự kết hợp cùng nữ ca sĩ đình đám Beyoncé. Tuy nhiên, “siêu phẩm” nói trên chưa được ấn định ngày phát hành.