HBO giới thiệu phim tài liệu về cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama

CNN ngày 2.8 đưa tin HBO trình làng phim tài liệu Obama: In Pursuit of a More Perfect Union nhân dịp cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama bước sang tuổi 60. Tác phẩm gồm 3 phần, phác họa cuộc đời và những thành tựu mà ông Obama gặt hái được trong thời gian hoạt động chính trị, đặc biệt là hai nhiệm kỳ trở thành ông chủ Nhà Trắng (từ 2009 - 2017).

Phim tài liệu Obama: In Pursuit of a More Perfect Union mở đầu bằng bài phát biểu năm 2008 của Barack Obama về vấn đề chủng tộc. Ông nhấn mạnh rằng nước Mỹ "không có lựa chọn nào khác" ngoài việc theo đuổi "một thể thống nhất hoàn hảo hơn". Thông điệp này sau đó được nhắc lại trong bài diễn văn cuối cùng của Obama trên cương vị Tổng thống Mỹ, trước khi ông chính thức rời khỏi Nhà Trắng vào tháng 1.2017.

Ông Barack Obama có mặt tại Phòng Bầu dục trong ngày đầu tiên đảm đương cương vị Tổng thống Mỹ vào tháng 1.2009 ẢNH: HBO

Bộ phim lần lượt tái hiện những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của ông Barack Obama . Obama: In Pursuit of a More Perfect Union hé mở nhiều bí mật như suy nghĩ thời trẻ của Obama, cách vị chính trị gia vượt qua hoài nghi về màu da của chính mình hay đối mặt với phản ứng trái chiều ở giai đoạn cuối nhiệm kỳ... CNN nhận định, bộ phim tài liệu có thời lượng tổng cộng khoảng 5 giờ, nhưng đủ sức gói gọn 8 năm làm Tổng thống Mỹ của Obama

Ngoài ra, Obama: In Pursuit of a More Perfect Union còn có sự xuất hiện của một số người nổi tiếng hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau: "nữ hoàng truyền hình" Oprah Winfrey , giáo sư Henry Louis Gates Jr., diễn viên Keegan-Michael Key... Dàn khách mời này sẽ mang đến cho khán giả những góc nhìn khác về Barack Obama