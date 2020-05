Hé lộ nguyên nhân cái chết của diễn viên nhí phim 'The Flash'

Ngày 17.5 (giờ Mỹ), nhiều trang báo Mỹ đồng loạt đưa tin về nguyên nhân cái chết hồi tháng 4 vừa qua của diễn viên nhí Logan Williams từng đóng trong loạt phim The Flash của nhà đài The CW. Theo như chia sẻ của bà Marlyse Williams, mẹ của diễn viên quá cố trên tờ The New York Post, Logan Williams đã mãi mãi nằm xuống ở tuổi 16 do sử dụng Fentanyl (một loại thuốc giảm đau) quá liều. Với thông tin The New York Post cung cấp, mẹ của nam nghệ sĩ cho biết trong vòng ba năm qua cho đến ngày mất, cậu đã chống chọi ngày đêm với chứng nghiện ma túy ngày càng trầm trọng.