'Hiện tượng mạng' Quỳnh Trần JP đưa bé Sa về Việt Nam

Không để khán giả phải đoán già đoán non, Quỳnh Trần chia sẻ hình ảnh cùng con trai có mặt ở phim trường để ghi hình Mẹ tuyệt vời nhất - chương trình do NSND Hồng Vân dẫn dắt, phát sóng trên kênh VTV9 từ ngày 6.12. Đây là chương trình nhằm tôn vinh tình yêu, sự hi sinh cao cả của tất cả những người mẹ trong mọi mặt của cuộc sống đối với con cái và gia đình của mình.