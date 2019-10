Jack và K-ICM gặp sự cố cúp điện khi đang diễn trên sân khấu

Được biết, sự cố sập nguồn điện này đã diễn ra nhiều lần trong các màn trình diễn của các ca sĩ khác. Trước đó, phần trình diễn của cặp đôi Đạt G và Du Uyên cũng bị trường hợp tương tự. Sự việc hi hữu này khiến các ca sĩ và khán giả không khỏi bất ngờ, tuy nhiên, không để bầu không khí hạ nhiệt, Đạt G tiếp tục "tung chiêu" bằng một bản phối mới từ bản hit đình đám Buồn của anh. Khi Đạt G tiến xuống khán đài để đến gần khán giả, hàng rào an ninh đã suýt sập trước sự phấn khích của sinh viên.

Theo chia sẻ từ ban tổ chức, sự cố xảy ra do hệ thống đèn, âm thanh quá “khủng” trong khi nguồn điện không ổn định để đáp ứng hiệu suất dẫn đến sự cố hi hữu này.

Bên cạnh Jack và K-ICM , đại nhạc hội còn quy tụ nhiều giọng ca “hot” hiện nay. Amee trong chiếc đầm công chúa sắc vàng nổi bật, nữ ca sĩ lập tức khuấy động không khí bằng những bản hit đang được nhiều bạn trẻ yêu thích như Ex's hate me, Đen đá không đường, Anh đánh rơi người yêu này, Anh nhà ở đâu thế. Trong khi đó, Bùi Anh Tuấn lại khiến khán giả tan chảy với các ca khúc Nơi tình yêu bắt đầu, Hẹn một mai và Thanh xuân của chúng ta. Màn kết thuộc về Trúc Nhân với giai điệu sôi động của Sáng mắt chưa. Vốn tính hài hước dí dỏm, Trúc Nhân cũng không quên bật mí tên của từng vũ công điển trai khiến các fan nữ phát cuồng. Anh còn tự nhận mình chính là: "My name is Beyonce!". Trước khi chính thức chia tay với các bạn sinh viên, Trúc Nhân còn gửi một thông điệp chân tình. Anh cho biết mình gần 30 tuổi và có khoảng 8 năm đi hát. Khó khăn trên con đường chinh phục đam mê quả thật không ít, thế nhưng Trúc Nhân vẫn không từ bỏ ước mơ của mình. Chính vì vậy, anh mong rằng các bạn khán giả trẻ cũng sẽ giữ mãi nhiệt huyết.