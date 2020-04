Jihyo (TWICE) và JB (GOT7) ấn tượng trên bìa tạp chí Mỹ Allure

Trả lời phỏng vấn đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 15 năm gắn bó với công ty JYP Entertainment, Jihyo (TWICE) thu hút sự chú ý khi xuất hiện trên trang bìa tạp chí Allure số tháng 5 (bản in). Ảnh bìa cho thấy Jihyo tạo dáng thu hút với lối trang điểm đậm. Cô chia sẻ những thử thách, cuộc sống và hành trình trở thành nghệ sĩ sau 5 năm ra mắt. Jihyo là một trong những nghệ sĩ có thời gian làm thực tập sinh dài nhất, bước chân vào JYP Entertainment từ năm 8 tuổi, trở thành trưởng nhóm ở tuổi 23.

Trong buổi phỏng vấn, Jihyo nói rằng: “Chơi game là lúc cảm thấy thoải mái nhất. Tôi luôn luôn căng thẳng và thận trọng về cách mọi người nhìn thấy tôi. Khi tôi chơi trò chơi trực tuyến, không ai có thể đánh giá tôi qua màn hình”. Jihyo cũng nói về vấn đề cân nặng, điều từng khiến cô bị chê bai trong suốt thời gian dài khi mới ra mắt.

Jihyo trang điểm khác biệt đôi chút so với các thành viên khác của TWICE Ảnh: Allure

Ngoài Jihyo, 8 cô nàng còn lại của TWICE cũng góp mặt trong tạp chí Allure. Các cô gái nhà JYP gây ấn tượng với lối trang điểm lạ mắt, khác hẳn hình ảnh trong sáng mọi khi. Điều này làm một số người cho rằng lối trang điểm này không hợp với TWICE. Là thành viên duy nhất lên trang bìa, Jihyo trang điểm khác biệt đôi chút so với các thành viên khác.

Thể hiện cá tính hấp dẫn

Theo trang whatthekpop, JB của GOT7 cũng xuất hiện trên trang bìa tạp chí tạp chí Allure số tháng 5 ở ấn bản điện tử. Cuộc phỏng vấn xoáy vào hành trình JB trở thành một nghệ sĩ K-pop được hâm mộ, được đánh giá cao về đạo đức và cách làm việc. Bài báo cũng đề cập tới những ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc

JB thổ lộ: “Tôi thường là kiểu người tránh xa “ngôi sao” điển hình. Tôi đã nghĩ rằng thật rất thú vị khi mình như vậy”. Về cách thể hiện hai mặt nam tính và nữ tính, JB cho biết: “Thay vì cứ mãi suy nghĩ và cố tách bạch hai mặt nam tính và nữ tính, tôi chỉ thể hiện những gì mà tôi thích theo cách cảm nhận của tôi”.

Cả Jihyo (TWICE) và JB (GOT7) đều thể hiện kỹ năng làm người mẫu hoàn hảo Ảnh: Allure