Khánh Thi khóc nức nở khi chồng giành HCV tại SEA Games

Ngày 1.12 có lẽ là ngày thi đấu thành công với bộ môn dancesport Vietnam khi mang về 9 huy chương cho đoàn thể thao nước nhà, trong đó có hai tấm HCV của Nguyễn Đoàn Minh Trường (tên thật của Phan Hiển) - Nguyễn Trọng Nhã Uyên ở nội dung jive và cặp đôi Nguyễn Đức Hòa - Phạm Thị Hải Yến (nội dung quickstep). Ngoài ra, Phan Hiển và Nhã Uyên còn giành thêm hai tấm HCB ở nội dung samba và five dance, Đức Hòa - Hải Yến 1 HCV ở nội dung tango, Viennese Walt. Hai cặp vận động viên đều đến từ đội dance sport Đồng Nai.

Khoảnh khắc lên bục nhận HCV và nghe Quốc ca Việt Nam vang lên, Phan Hiển - Nhã Uyên đã không kiềm được những giọt nước mắt tự hào, hạnh phúc. Phan Hiển nói đây là mục tiêu anh và bạn nhảy đặt ra sau gần một tháng khổ luyện dance sport tại Ý. “Tấm HCV là phần thưởng xứng đáng cho rất nhiều giọt mồ hôi đã rơi xuống khi chúng tôi tập luyện không chỉ trong vài tháng mà nhiều năm trời”, Phan Hiển xúc động chia sẻ.

Bà mẹ hai con thổ lộ từ 2005 đến nay, đã 14 năm dancesport Việt Nam không góp mặt trong SEA Games , do đó với tư cách là HLV dancesport Việt Nam cô rất vui bởi hai cặp vận động viên đã mang về nhiều tấm huy chương vàng, bạc quý giá. Cô nhận xét đội dancesport Việt Nam theo đuổi sát nút đội chủ nhà Philippines. Cô tiếc nuối bởi ở nội dung five dance, đội Việt Nam chỉ kém 0,5 điểm so với đội chủ nhà.