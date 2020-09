Khi thơ văn vào âm nhạc

Cũng cần nói thêm, sau khi phát trên truyền hình, tiết mục riêng lẻ của Dế Choắt, Ricky Star được đăng trên kênh YouTube của chương trình và đạt số view (lượt xem) “khủng” không thua các sản phẩm của nghệ sĩ tên tuổi khác: Chú bé loắt choắt đạt hơn 4,7 triệu view sau 3 tuần phát, còn Bắc kim thang hơn 5,1 triệu view. Trong hàng ngàn bình luận dưới kênh YouTube của chương trình, có không ít lời khen từ người xem/nghe nước ngoài như: Every thing was great, All the stuff is beautiful... (tạm dịch: Mọi thứ rất tuyệt).