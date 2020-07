'Ký ức thành phố tiếng còi tàu' trong 'Dấu xưa xứ Quảng'

Tác giả Trần Trung Sáng chọn tiêu đề Dấu xưa xứ Quảng, mở đầu cuộc tìm về bằng Ký ức thành phố tiếng còi tàu. Ngoài những ký ức thời niên thiếu của tác giả với âm thanh phát ra từ con gà kéo ( tò he trong Quà chợ) tại vùng ngoại ô Hội An, hay sự trầm mặc của phố cổ Hội An chứa đựng một sức sống dữ dội, đáng ngạc nhiên (trong Một gia đình độc đáo ở phố cổ Hội An)…, cuốn sách còn “ký họa” những người quen biết làm nghệ thuật mà tác giả từng có thời gắn bó hoặc chỉ là khách vãng lai trong câu chuyện. Đó là Chế Lan Viên, Phạm Duy, Du Tử Lê, Phạm Văn Hạng, Đinh Cường, Trịnh Công Sơn , Phan Ngọc Minh, Lưu Công Nhân, GS Nguyễn Đăng Hưng...