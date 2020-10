Lễ hội Áo dài TP.HCM lần đầu tổ chức online kết hợp sự kiện trực tiếp

Trong bối cảnh cả nước đang khôi phục các hoạt động kinh tế - văn hóa - xã hội sau thời gian dài đình trệ do ảnh hưởng của dịch bệnh, Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 7 với chủ đề Tôi yêu áo dài Việt Nam là sự kiện mở đầu cho chuỗi sự kiện trong chiến dịch Thành phố Hồ Chí Minh xin chào - Hello Ho Chi Minh City do ngành du lịch thành phố triển khai nhằm giới thiệu đến du khách hình ảnh điểm đến TP.HCM “An toàn - sống động - cởi mở - đầy hứng khởi” và tái khởi động hoạt động của ngành du lịch thành phố.