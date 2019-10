Leonardo DiCaprio suýt được đóng gã hề điên loạn 'Joker'

Nhân vật Joker lấy cảm hứng từ bộ phim đen trắng The Man Who Laughs

Nụ cười của Gwynplaine và của Arthur Fleck/Joker Ảnh: Universal/Warner Bros

The Man Who Laughs ra mắt năm 1928, là bộ phim câm đen trắng mang hơi hướng kinh dị, do đạo diễn Paul Leni cầm trịch. Tác phẩm xoay quanh bi kịch của anh chàng Gwynplaine (tài tử quá cố Conrad Veidt đóng) có miệng rộng đến mang tai. Hình tượng nhân vật này đã tạo cảm hứng cho thế hệ sau sáng tạo nên Joker. Nhân vật của Joaquin Phoenix cũng nằm trong số đó.

Tóc của Arthur Fleck được lấy cảm hứng từ súp lơ xanh

Tóc của Arthur Fleck được lấy cảm hứng từ súp lơ xanh Ảnh: Warner Bros.

Ở những phút đầu phim, khán giả nhận thấy nhân vật do Joaquin Phoenix thủ vai đội tóc giả màu xanh và nhảy múa. So với các diện mạo Joker trước đó, phiên bản trong bộ phim này hoàn toàn mới. Đội ngũ hóa trang và làm tóc của bộ phim đã làm việc cật lực với đạo diễn Todd Phillips về mái tóc của Joker. Ê-kíp tác phẩm muốn nhân vật hề trông thật cổ điển.

Joaquin Phoenix phải luyện hàng tháng để có tràng cười bệnh hoạn của Joker