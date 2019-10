Dù gây tranh cãi, 'Joker' đạt doanh thu mở màn ấn tượng

Tăng cường an ninh khi phim công chiếu

Trong một bản tin chung, Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) đã cảnh báo tăng cường an ninh sau khi xuất hiện các mối đe dọa trực tuyến kêu gọi nổ súng hàng loạt tại các buổi chiếu phim Joker. Các thành phố lớn trên khắp nước Mỹ đã tăng cường an ninh cho đêm công chiếu của bộ phim.