Lộ hình ảnh phim trường hoành tráng của bom tấn châu Á 'Shang-Chi'

Theo 7News, phim trường tái sử dụng của Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings (gọi tắt là Shang-Chi) gồm nhiều công trình đang xây dang dở để phục vụ cho quá trình ghi hình. Theo những hình ảnh được cung cấp bởi 7News, phim trường Shang-Chi có nhiều ngôi nhà theo lối kiến trúc Trung Quốc cổ xưa. Phim trường được bao bọc bởi phông xanh.

Toàn cảnh phim trường Shang-Chi nhìn từ trên cao Ảnh: Twitter

Ê-kíp tất bật làm việc trên phim trường Shang-Chi Ảnh: Twitter

Phim trường Shang-Chi có kích cỡ rộng Ảnh: Twitter

Tòa nhà lớn với phần mái được sơn màu vàng đang trong quá trình thực hiện dang dở Ảnh: 7News

Những ngôi nhà nhỏ hơn được đoàn làm phim tạo dựng để mô phỏng một không gian châu Á cổ xưa Ảnh: 7News

Nơi khai sinh tên ác nhân The Mandarin?

Dự án Shang-Chi quy tụ dàn sao gốc Á như Lương Triều Vỹ, Lưu Tư Mộ, Awkwafina... Trong đó, Lưu Tư Mộ, nam diễn viên Canada gốc Trung Quốc vào vai Shang-Chi, siêu anh hùng được mệnh danh là "bậc thầy kungfu" và sau này gia nhập biệt đội siêu anh hùng Avengers.

Còn tài tử Lương Triều Vỹ thì vào vai ác nhân The Mandarin, chủ nhân của những chiếc nhẫn hùng mạnh. The Direct cho biết, rất có thể phim trường được ê-kíp sử dụng nhằm tái hiện lại quá khứ của The Mandarin cũng như quá trình hắn ta được rèn dũa sức mạnh.

Nam diễn viên Canada Lưu Tư Mộ gây nhiều chú ý khi xác nhận đóng Shang-Chi Ảnh: IMDb