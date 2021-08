Loạt phim đáng trông đợi tháng 8 có gì hấp dẫn?

The Witcher: Nightmare of the Wolf (chiếu trên Netflix ngày 23.8): Bộ phim này là một phần mở rộng “vũ trụ quái vật” The Witcher vốn đã ra mắt phim truyền hình trước đó. Tác phẩm The Witcher: Nightmare of the Wolf do nhà làm phim Kwang Il Han chỉ đạo. Khác với mùa phim truyền hình người đóng trước đó, dự án này được làm theo phong cách hoạt hình

Ảnh: Netflix