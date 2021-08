Loạt phim Hollywood sắp đổ bộ Trung Quốc và thị trường Bắc Mỹ

Tạp chí Hollywood Reporter ngày 11.8 nhấn mạnh, tròn 2 tháng rưỡi kể từ khi chiếu phục vụ khán giả ở thị trường Bắc Mỹ trên nền tảng trực tuyến Disney+, phim Luca mới được ra mắt tại thị trường Trung Quốc, vốn được tạp chí này đánh giá là thị trường phim ảnh tiềm năng ở thời điểm hiện tại. Nguyên nhân là do thị trường phim Bắc Mỹ hiện đang oằn mình giữa cơn bão Covid-19 do biến chủng Delta gây nên, mà doanh thu ảm đạm của bom tấn The Suicide Squad do James Gunn chỉ đạo là một ví dụ (sau 3 ngày cuối tuần đầu tiên kể từ khi ra rạp chỉ thu về 26,2 triệu USD, một số tiền đáng thất vọng nếu so với tác phẩm trước đó là Suicide Squad, khi cũng trong khoảng thời gian trên nhưng thu về trên 133,6 triệu USD).

Vì ảnh hưởng của dịch bệnh, phim hoạt hình Mùa hè của Luca được hãng Disney chiếu trực tuyến trên Disney+ từ tháng 6, mặc dù có suất chiếu rất hạn chế ngoài rạp. Tác phẩm này được các nhà phê bình điện ảnh chấm đến 91% trên Rotten Tomatoes, đồng thời nhận được sự yêu mến của khán giả.

Ngày 1.10, phim Titane của nữ đạo diễn Julia Ducournau, vừa đoạt giải Cành cọ vàng 2021 hồi tháng 7, sẽ chiếu ở thị trường Bắc Mỹ Ảnh: Diaphana Distribution

Sau dự án Luca, tạp chí Hollywood Reporter cho biết vẫn còn nhiều dự án Hollywood khác đang chờ đợi để được ra mắt khán giả thị trường đại lục, một thị trường tiềm năng đối với các tác phẩm đến từ trời Tây. Những dự án này bao gồm Black Widow (đã chiếu ở Bắc Mỹ từ ngày 9.7), Space Jam: A New Legacy (đã chiếu ngày 16.7), Jungle Cruise (chiếu ngày 30.7), Dune (dự kiến chiếu tại Bắc Mỹ ngày 22.10) và Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings (dự kiến chiếu tại Bắc Mỹ ngày 3.9).

Trong số các bom tấn trên, phim Dune của đạo diễn Denis Villeneuve dự kiến chiếu tại Ý nhân sự kiện Liên hoan phim Venice lần thứ 78 khai mạc vào ngày 3.9 tới. Bên cạnh việc chiếu tại các rạp ở Bắc Mỹ, một số phim như Black Widow, Jungle Cruise được chiếu song song trên nền tảng trực tuyến Disney+, còn bom tấn Dune hay Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings sắp tới cũng giống như những phim trên, lần lượt được chiếu trên HBO Max và Disney+. Cũng nằm trong giai đoạn 4 của "vũ trụ điện ảnh Marvel" như Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings, bom tấn Eternals của đạo diễn Chloé Zhao dự kiến chiếu tại Bắc Mỹ từ ngày 5.11, song số phận của dự án tại thị trường đại lục thì không rõ do trong quá khứ, nhà làm phim nữ này từng vướng lùm xùm vụ phát ngôn về đất nước Trung Quốc.

Poster mới của phim Dune. Bom tấn Hollywood này sẽ "cập bến" ở Ý trước khi chiếu ở Bắc Mỹ Ảnh: Warner Bros.