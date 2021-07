Loạt phim kinh dị 'The Conjuring' chạm mốc doanh thu 2 tỉ USD toàn cầu

Bảy phần phim điện ảnh này là bao gồm các tác phẩm thuộc dòng chính được ra mắt vào các năm 2013, 2016 và năm nay, do James Wan và Michael Chaves chỉ đạo, cùng với 4 phần phim ăn theo kể về các nhân vật khác trong cùng "vũ trụ phim The Conjuring".

Tác phẩm mới nhất trong series là The Conjuring: The Devil Made Me Do It do Michael Chaves chỉ đạo, chiếu song song tại rạp lẫn trên nền tảng trực tuyến HBO Max, thu về tổng số tiền phòng vé toàn cầu trên 196 triệu USD, góp phần nâng tổng doanh thu của cả 7 phần phim chạm mốc trên.

Kinh phí thực hiện dự án là 39 triệu USD, thấp hơn phần phim thứ hai một triệu USD và cao hơn phần phim đầu tiên gần 20 triệu USD, đồng thời cao hơn kinh phí thực hiện 4 phần phim ăn theo khá nhiều. Nhìn chung, kinh phí làm phim không quá cao đã giúp cho "vũ trụ The Conjuring" trở thành một trong những thương hiệu phim kinh dị ăn nên làm ra thời gian qua ở Hollywood.

Thế giới phim The Conjuring tràn ngập các câu chuyện kinh dị, giật gân. Hai diễn viên Patrick Wilson và Vera Farmiga vào vai cặp vợ chồng có khả năng kết nối với các thực thể siêu nhiên, chuyên đi giải mã những vụ án ma quỷ.

Trong số 7 phần phim, các phần phim về búp bê Annabelle có kinh phí đầu tư không cao nhưng thu lời rất cao Ảnh: Warner Bros.

Ba phim điện ảnh The Conjuring lần lượt thu về tổng doanh thu phòng vé toàn cầu là trên 196 triệu USD, 320,2 triệu USD và 321,6 triệu USD; 3 phần phim Annabelle thu về số tiền phòng vé toàn cầu lần lượt như sau: Annabelle (chiếu năm 2014, kinh phí 6,5 triệu USD, thu về 257,7 triệu USD), Annabelle: Creation (2017, kinh phí 15 triệu USD, thu về 306,8 triệu USD) và Annabelle: Comes Home (2019, kinh phí 30 triệu USD, thu về trên 231 triệu USD) và phần phim The Nun (2018, kinh phí 22 triệu USD, thu về trên 365 triệu USD).

Ông Toby Emmerich, chủ tịch hãng Warner Bros., gửi lời chúc mừng và cảm ơn đến đạo diễn James Wan, cha đẻ thương hiệu The Conjuring cũng như ê-kíp của các tác phẩm vì thành công này. Đối với James Wan, người đồng thời cũng sáng tạo series kinh dị Lưỡi cưa (Saw), loạt phim 9 phần đã đạt doanh thu trên 1 tỉ USD toàn cầu, thời gian gần đây lui về ghế sản xuất các phần phim trong "vũ trụ" The Conjuring.