Lưu Thiên Hương giúp học trò thoát mác 'thần đồng bolero'

Tại vòng bán kết, chọn ca khúc Nhiều người ôm giấc mơ thuộc thể loại nhạc nhẹ, một lần nữa Khánh An đã giành trọn trái tim khán giả yêu nhạc. Phần trình diễn này, Khánh An còn khoe khả năng đánh music on the table vô cùng ấn tượng.