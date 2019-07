Mạc Can: Ông hề già lạc quan

Tình bạn này vẫn thấm đẫm trong giọng nói Mạc Can… Khi tôi hẹn ông qua căn tin 5B ngồi cà phê như thường lệ, ông hỏi: “Rủ Lê Bình chưa?”. Tôi cũng trả lời tỉnh bơ: “Tự hôm rày sao tắt máy mất tiêu. Hổng biết đi đâu mà lâu dữ! Để tui gọi nữa coi”. Mạc Can ừ: “Nghe nói đi đóng phim cho Diêm Vương, chắc quay nhiều tập nên lâu về”. Nói rất tỉnh, nhưng cả tôi lẫn Mạc Can đều ứa nước mắt, vì hiện về hình ảnh Lê Bình hay ghé 5B với anh em. Mạc Can bật ra tên Lê Bình tự nhiên như một nỗi nhớ dồn nén. Tôi chỉ định viết về ông, nhưng ông bỗng nhắc Lê Bình làm mình mới hiểu nỗi lòng của một người già lặng lẽ ấp ôm kỷ niệm…