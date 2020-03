MC gốc Việt phẫn nộ khi người châu Á bị kỳ thị tại Mỹ vì Covid-19

Mới đây, Jeannie Mai đã thu hút sự chú ý với những phát ngôn mạnh mẽ, dứt khoát liên quan đến vấn đề người gốc Á bị kỳ thị dữ dội tại Mỹ. Theo Daily Mail hôm 24.3 (giờ địa phương), sao nữ 41 tuổi cho biết cô đã nhận được những bình luận thô tục và những hành vi phân biệt chủng tộc trên Instagram cá nhân với lý do cô là người gốc Á. “Có cảm giác như chúng ta đang đối mặt với hai loại virus: Covid-19 và sự thiếu hiểu biết đến đáng sợ”, ngôi sao The Real nêu quan điểm. Cô cũng lưu ý đến mọi người: “Chúng ta cần một cuộc thảo luận cởi mở về thực trạng kỳ thị chủng tộc nhắm vào những người Mỹ gốc Á mà nguyên do là bởi Covid-19”.

Mai cũng điểm lại những sự cố tương tự tại New York và nhắc đến một báo cáo chỉ ra các doanh nghiệp Trung Quốc tại New York đã mất 40% cơ hội kinh doanh của họ vì sự ảnh hưởng của Covid-19. Ngôi sao sinh năm 1979 bất bình: “Đúng là virus ấy có nguồn gốc từ Trung Quốc, mọi người đều biết rõ điều đó. Thế nhưng mọi người có biết rằng không phải tất cả người châu Á đều đến từ Trung Quốc và không phải người châu Á nào cũng nhiễm Covid-19?”.

“Virus không phân biệt chủng tộc nhưng rõ ràng con người lại có thể làm điều đó”, Jeannie Mai nhận định đồng thời chỉ ra rằng việc xa lánh người châu Á không hề làm giảm nguy cơ nhiễm Covid-19. Cô khẳng định virus có thể lây nhiễm cho bất kỳ ai, chứ không riêng gì người châu Á. MC gốc Việt cũng kêu gọi mọi người: “Chúng ta cần coi lại những người bạn của mình nếu như họ có những hành động đùa cợt không hợp lý. Hãy hành động để chống lại sự phân biệt chủng tộc nếu chúng ta thấy điều đó đang diễn ra. Đừng làm một người dửng dưng, hãy mạnh mẽ đáp trả lại với điều đó”. "Và cuối cùng, nỗi sợ hãi của bạn không liên quan gì đến việc phân biệt chủng tộc đối với người châu Á. Không thể kết thúc chủ nghĩa phân biệt chủng tộc bằng hành vi phân biệt chủng tộc được”, ngôi sao 41 tuổi nói thêm.

Jeannie Mai sinh năm 1979 trong gia đình người Mỹ gốc Việt. Cô đã sớm tham gia làng thời trang, giải trí và là một trong số nghệ sĩ gốc Á có được chỗ đứng nhất định tại Hollywood. Mỹ nhân gốc Việt khởi nghiệp từ công việc trang điểm. Sau đó, cô dần chuyển sang việc dẫn dắt chương trình truyền hình và được biết đến qua các show: How Do I Look?, USA's Character Fantasy, The Real.... Sao nữ 41 tuổi hiện đang cách ly tại nhà nhằm hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm bệnh. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên cập nhật các video, bài viết nhằm chia sẻ cuộc sống riêng và cổ vũ, động viên người hâm mộ giữ an toàn, cùng nhau vượt qua khoảng thời gian khó khăn.