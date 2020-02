Meghan Markle bị Nữ hoàng Anh tước 'cần câu cơm'

Chia sẻ với tờ Daily Mail, một nguồn tin thân cận cho biết: “Đây là điều không thể tránh khỏi khi họ quyết định từ chức, nhưng chắc chắn điều đó sẽ giáng một đòn mạnh vào cặp vợ chồng khi họ đã đầu tư mọi thứ vào thương hiệu Sussex Royal”.

Với quyết định này, vợ chồng cựu diễn viên người Mỹ Meghan Markle phải đối mặt với việc xây dựng lại thương hiệu trang web và cả tổ chức từ thiện của họ: Sussex Royal, Quỹ của Công tước và Nữ công tước xứ Sussex. Trước đó, cặp đôi cũng đăng ký bản quyền thương hiệu với hàng trăm sản phẩm như: quần áo, văn phòng phẩm, sách…

Trước khi kết hôn với Hoàng tử Harry , Meghan Markle được biết đến với vai trò diễn viên điện ảnh Hollywood. Trong suốt thời gian hoạt động nghệ thuật , cô để lại ấn tượng trong hàng loạt tác phẩm như: Get Him to the Greek, Remember Me, Suits, General Hospital, Without a Trace… Ngoài ra, nữ diễn viên còn là một nhà hoạt động xã hội tích cực trong nhiều tổ chức như: Hội nghị thượng đỉnh Một thế giới trẻ (One Young World), Tổ chức cộng đồng World Vision Canada…