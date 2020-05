Minh tinh ‘Jurassic world’ mất 21 năm mới tốt nghiệp đại học

“Nhưng tôi vẫn muốn tốt nghiệp vào một ngày nào đó. Trên thực tế, tôi vẫn tiếp tục hoãn lại học kỳ sau rồi sau đó nữa với hy vọng rằng thay vì bỏ học, tôi chỉ đang xin nghỉ phép mà thôi. Sự trì hoãn ấy cứ thế lặp lại, lặp lại rồi lặp lại”, ngôi sao 39 tuổi kể. Trong suốt những năm rời ghế nhà trường, Bryce Dallas Howard vẫn cố gắng hoàn thành các môn học từ xa và từng bước tiến gần hơn đến tấm bằng mơ ước.

Bryce Dallas Howard sinh năm 1981 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật . Bố cô là Ron Howard, diễn viên - đạo diễn lừng danh từng giành giải Oscar , mẹ cô là Cheryl Howard, một diễn viên kiêm biên kịch nổi tiếng. Ngôi sao 39 tuổi nổi tiếng với các bộ phim như: Book of love, The Village, As you like it, Spider-Man 3, The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2… Đặc biệt, cô được khán giả quốc tế biết đến nhiều nhất với vai diễn bên cạnh tài tử Chris Pratt trong loạt phim Jurassic World (Thế giới khủng long). Phần mới của phim với tựa đề Jurassic World: Dominion dự kiến trình làng vào năm 2021. Về đời tư, Bryce Dallas Howard kết hôn với nam diễn viên Seth Gabel vào năm 2006 và có hai con.