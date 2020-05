Muôn màu phim tài liệu trên mạng

Nội dung đa dạng, thú vị

Mới đây, Netflix quyết định mở quyền truy cập các nội dung phim tài liệu trên mạng để mọi người có thể dễ dàng tiếp cận; chấp thuận cho các giáo viên trình chiếu những bộ phim tài liệu của mình trong lớp học vì mục đích giáo dục . Hiện nay, những phim tài liệu và nội dung chọn lọc đang được trình chiếu miễn phí trên kênh YouTube của Netflix US.

Mỗi nội dung đều đi kèm với nguồn tư liệu giáo dục để cả học sinh và giáo viên đều có thể sử dụng. Bên cạnh đó, Netflix thực hiện những phần hỏi đáp (Q&A) với các nhà sáng tạo đằng sau những dự án này để giúp người xem có thể trực tiếp nghe những chia sẻ từ họ. Ngôn ngữ chính hiện nay của các nội dung này là tiếng Anh và được gắn phụ đề với nhiều ngôn ngữ khác, trong đó có tiếng Việt. Một số phim tài liệu thu hút người xem như: Hành tinh của chúng ta (8 tập) khám phá những kỳ quan phi thường tự nhiên, đời sống của các loài động vật trên trái đất; Lần sửa đổi thứ 13 - liên quan đến lần sửa đổi thứ 13 của hiến pháp Mỹ; Trừu tượng: Nghệ thuật thiết kế giúp khán giả tìm hiểu sâu hơn về nghệ thuật, khoa học; Năm đầu đời khám phá điều kỳ diệu trong năm đầu đời của trẻ em thông qua những nghiên cứu của các nhà khoa học hàng đầu thế giới ; Đi tìm san hô nội dung về sự biến đổi đau lòng dưới đại dương…

Khi nhiều sự kiện bóng đá đang bị hoãn thì những bộ phim tài liệu về hành trình lịch sử và văn hóa bóng đá trên Netflix được đông đảo khán giả đón xem. Có thể kể đến nhiều bộ phim tài liệu hay như The English Game, Mãi mãi đội Sunderland, hoặc những phim tài liệu khác dựa trên tư liệu tự truyện của các cầu thủ nổi tiếng như Antoine Griezmann, Maradona, Carlos Tevez...

Không chỉ Netflix, nhiều kênh khác cũng có kho phim tài liệu chiếu trực tuyến như FPT Play, Galaxy Play (tên mới của Fim+), Top Documentary Film, các kênh của Nat Geo và đặc biệt là YouTube... FPT Play là đơn vị đầu tiên phân phối gói HBO GO tại VN với 3 kênh: HBO, MAX by HBO, RED by HBO giúp khán giả có thể xem kho phim tài liệu độc quyền xoay quanh các nhân vật đình đám như: nhà thiết kế người Mỹ Ralph Lauren, ngôi sao quần vợt Serena Williams, hay “Triệu phú bất động sản” Robert Durst…; hoặc những câu chuyện về vấn nạn phá thai (Abortion: Stories women tell) qua trải nghiệm của những người trong cuộc, hay vụ sát hại một thiếu nữ đầy bí ẩn và những vấn đề phát sinh trong quá trình điều tra (The talwars: Behind closed doors)…

Người xem được tiếp cận lịch sử, thời sự

Ngoài kho phim tài liệu HBO, FPT Play cũng đã lên kế hoạch mua những phim tài liệu thuộc các nhà phát hành khác, gần đây nhất là Tâm chấn Vũ Hán - phim tài liệu chính thức đầu tiên về dịch Covid-19 ở Vũ Hán do Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CGTN thực hiện. Phim được dựng lại từ dữ liệu quay trực tiếp 24/7 tại các bệnh viện của Vũ Hán từ ngày 24.1.2020, được ê kíp sản xuất từ Mỹ thực hiện toàn bộ phần hậu kỳ. Ông Phan Lê Trung Tín, đại diện truyền thông của FPT Play, chia sẻ: “Thể loại phim tài liệu vẫn có một lượng khán giả nhất định, và cũng là tiềm năng của các nhà kinh doanh dịch vụ truyền hình internet”.

Phim Tâm chấn Vũ Hán Ảnh: FPT Play

Về tiềm năng của thể loại phim tài liệu đối với người xem tại VN, ông Phan Lê Trung Tín nói: “Những bộ phim tài liệu chiếu trực tuyến đã phần nào được tăng khả năng tiếp cận và truyền tải thông điệp đến khán giả”.