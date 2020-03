Nam ca sĩ Trung Quốc bị tù 3 năm vì lừa bán khẩu trang

Theo trang tin 163, vụ Hoàng Trí Bác gian lận mua bán khẩu trang đã được tòa án nhân dân Phố Đông (Thượng Hải) đưa ra kết luận cuối cùng. Theo đó, do hành vi chiếm đoạt tài sản, nam ca sĩ sẽ phải trả giá trong tù, đền tiền cũng như chấm dứt sự nghiệp làm nghệ sĩ của mình.

Mức án tù và đền bù trên được cộng đồng mạng Hoa ngữ ủng hộ nhiệt tình. Phần lớn đều cho rằng tội của Hoàng Trí Bác đáng phải bị xử như trên, nhằm răn đe các thành phần có ý định làm giàu bất chính và mất nhân tính lợi dụng tình hình dịch bệnh để cuỗm tiền người khác. Bên cạnh đó, vẫn có một số ý kiến nuối tiếc cho mỹ nam họ Hoàng khi đánh mất tương lai chỉ vì phút giây nông nổi.

Hoàng Trí Bác từng là cựu thực tập sinh của công ty giải trí nổi tiếng YueHua Entertainment, cùng nhà với loạt sao đình đám Hoa ngữ như Hàn Canh, Vương Nhất Bác, Cho Seung Youn, Phạm Thừa Thừa…

Năm 2019, Hoàng Trí Bác tham gia chương trình sống còn All for one mùa 1, nhưng thất bại. Nhiều nguồn tin tiết lộ anh đang có ý định thi tiếp show Dĩ đoàn chi danh. Tuy nhiên, chương trình tạm thời không thể bắt đầu do Covid-19 diễn biến phức tạp. Vì thế, chàng trai 22 tuổi này trở về nhà ở Quảng Châu và lên ý định lợi dụng tình hình dịch bệnh để kinh doanh từ những người mua khẩu trang qua internet.